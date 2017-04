E’ stato un borsone di tipo sportivo, abbandonato davanti a un’automobile, a far scattare, verso le 22 di sabato, l’allarme all’esterno del McDonald’s di viale Matteucci a Rieti

A segnalarlo ai carabinieri sono stati alcuni passanti: subito l’intervento anche di una volante della polizia e l’immediato transennamento dell’area esterna al locale in attesa dell’arrivo degli artificieri per le verifiche. Il ristorante non è stato evacuato.

Una folla di curiosi si è assiepata, nel frattempo, all’esterno dell’edificio. Alcuni ragazzi hanno riferito che il borsone si trovava in quel posto già dal pomeriggio di oggi, notato anche da parte dei giovani più assidui frequentatori del Mc Donalds.