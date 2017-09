Viareggio – Quel dolorino al petto, che si era palesato già all’altezza di Pisa dove era andato a fare una consegna, stava montando. “Non mi sento bene, voglio tornare presto a casa perché oggi non è giornata…”. Sono queste le ultime parole pronunciate al cellulare da Gabriele Vincenti, 59 anni, alla guida di un furgone della società Golfomar specializzata nel commercio ittico, con sede a Follo (La Spezia). Parlava con un collega premuroso, che lo aveva chiamato per avere indicazioni su una via di Pisa dove doveva effettuare una consegna di pesce surgelato; appreso del malessere, gli aveva fatto una raccomandazione: “Stai all’occhio. Se hai bisogno chiama…”.

Tanta la premura dell’amico che 5 minuti dopo gli ha di nuovo telefonato. Il cellulare squillava, ma Gabriele non rispondeva e lui, preoccupato, ha dato l’allarme alla Polstrada di Viareggio: “Controllate l’autostrada nel tratto di vostra competenza, il mio amico non sta bene, non vorrei gli fosse successo qualcosa di grave… magari un incidente”.