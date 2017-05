Il conduttore di Che tempo che fa si sfoga contro il tetto degli stipendi imposto da Viale Mazzini ai dipendenti e agli artisti, minacciando di andarsene nonostante sia in azienda da 33 anni. Il compenso di Fabio Fazio in Rai sfiora i 2 milioni di euro.

Fabio Fazio è furioso con la Rai e minaccia chiaramente: ‘Posso andare a lavorare altrove’. È un Fazio diverso da quello bonario che i telespettatori sono abituati a vedere nei panni di conduttore di Che Tempo Che Fa: il giornalista è particolarmente toccato dal discorso del tetto agli stipendi imposto dalla Rai ai dipendenti e probabilmente anche artisti, come si discute da diversi mesi a questa parte. Il compenso di Fabio Fazio in Rai è piuttosto alto ma il conduttore non ci sta a farsi fare i conti in tasca dalla dirigenza, tanto da giurare di andarsene da un momento all’altro, a scadenza di contratto.

Intervistato da Aldo Grasso a Dogliani nel corso della manifestazione Festival della Tv e nuovi media, Fabio Fazio è apparso furioso con la Rai: ‘Posso andare a lavorare altrove’ ha minacciato il conduttore di Che Tempo Che Fa senza troppi mezzi termini. Già qualche mese fa il giornalista del contenitore tra i più longevi di Rai 3 aveva detto di essere stato corteggiato da altre reti, e che comunque per lui cambiare azienda non sarebbe un problema.

‘Sono in Rai da 33 anni. La Rai coincide con la mia vita, conosco tutti quelli che ci lavorano’ ha esordito Fabio Fazio durante il suo intervento a spada tratta. A detta del conduttore, la Rai sta vivendo un momento estremamente difficile per colpa della politica che si infiltra nella televisione di Stato: ‘Credo non ci sia mai stata un’ingerenza politica così grande sulla gestione dell’azienda. Non è né ammissibile né accettabile’ ha continuato Fabio Fazio.

La questione più calda, però, è comunque quella del tetto degli stipendi a 240mila euro per dipendenti, manager, giornalisti e artisti di casa Rai. Erano interessati ai tagli ai compensi anche Massimo Giletti, Bruno Vespa e naturalmente Fabio Fazio, particolarmente furioso: ‘Non c’è un’azienda al mondo che possa reggere con qualcuno fuori che mette questi paletti’ ha ribattuto duramente il conduttore, facendo appello al suo potere contrattuale (e non solo) di dipendente di lunga data: ‘La Rai è la mia azienda e la mia vita e le si sta chiedendo di fare una cosa contro natura’ ha continuato il conduttore commentando le scelte del Dg Antonio Campo Dall’Orto.