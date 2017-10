Fabrizio Frizzi: “Ho denunciato falso profilo, posta foto di mia figlia e contatta i miei amici”

Fabrizio Frizzi ha denunciato alla polizia un profilo fake ideato a suo nome. Secondo quanto racconta il conduttore, quanti stanno dietro l’account avrebbero la colpa di contattare amici spacciandosi per Frizzi e pubblicare foto private a suo nome.

Fabrizio Frizzi ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, ufficiale in questo caso, in cui denuncia uno o più misteriosi utenti colpevoli di aver ideato un profilo Instagram il cui proprietario si spaccerebbe per il conduttore. Dopo aver proceduto a depositare regolare denuncia presso gli uffici preposti, Frizzi ha reso noti i motivi della sua rabbia e invitato quanti lo seguono a diffidare dall’account in questione: