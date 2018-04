Era nato a Catania nel maggio del ’68 ed era cresciuto a Genova, lavorando in una panetteria con la famiglia, sino al 2000. Dopo la morte del padre, coniugando necessità di guadagno alla passione personale – quella per le arti marziali, e il Takewondo, nel quale eccelleva – divenne guardia del corpo e addetto alla sicurezza nei locali notturni, sino ad arruolarsi nell’Esercito Italiano, divenendo Caporal Maggiore di Fanteria, in servizio a Como.

Nel 2003, la svolta. la DTS, un’azienda del Nevada, lo assume come addetto alla sicurezza di personalità quali manager e magistrati, all’interno di industrie strategiche di oleodotti, in Iraq. Fabrizio partì per il paese arabo in guerra, occupato militarmente dagli Stati Uniti, operativo presso la Presidium Corporation, compagnia di sicurezza italiana.

Così inizia un bellissimo articolo di TicinoLive.

14 Aprile 2004, la morte ad ogni modo eroica di Fabrizio Quattrocchi

Sulla vita, l’attività e le stesse modalità della morte di Fabrizio Quattrocchi, ucciso selvaggiamente il 14 Aprile 2004, con le modalità alle quali oggi l’Isis ci ha abituato, si sono fatte troppe supposizioni.

In gran parte di natura politica, cercando di strumentalizzare una morte in ogni caso eroica, da una parte e dall’altra.

Quattrocchi fu preso in ostaggio a Bagdad, il 13 aprile 2004, insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio, da miliziani del gruppo autoproclamatosi “Falangi Verdi di Maometto”, mai identificati.

Il paese arabo, occupato militarmente dagli Stati Uniti d’America già un anno dopo lo scoppio della guerra d’Iraq e da una coalizione internazionale nel 2003, era tutt’altro che pacificato.

Pur non partecipando alle prime fasi del conflitto che aveva condotto in breve tempo (1º maggio 2003) al dissolversi dell’esercito iracheno e alla caduta di Saddam Hussein,

l’Italia aveva accettato di far parte della “coalizione dei volonterosi” guidata da Stati Uniti e Gran Bretagna ed era presente in Iraq dal 15 luglio dello stesso anno con oltre 3.000 militari in un’operazione di peacekeeping denominata Antica Babilonia.

A seguito dell’operazione militare erano giunte in Iraq anche decine di migliaia di guardie, assunte da numerose compagnie private (contractors), sia statunitensi che di altri paesi.

Le quattro guardie italiane quindi, benché assunte da una “compagnia di sicurezza” fondata da italiani, stavano operando al servizio dell’esercito statunitense in Iraq,

eludendo così – in ragione del loro status – gli obblighi legali stabiliti dalle convenzioni internazionali, cui sono invece legati per definizione i militari impegnati dalla potenza occupante.

Per questo stato di cose, la situazione dei rapiti fu subito ritenuta delicata e pericolosa.

Non sono tuttora completamente chiari i motivi per cui i rapitori decisero di uccidere Fabrizio Quattrocchi, lasciando in vita i suoi colleghi, ma si conoscono i suoi ultimi momenti di vita, registrati su video.

Nel giugno del 2004 il quotidiano londinese Sunday Times pubblicò un’intervista a un iracheno, il cui nome di battaglia è Abu Yussuf, dichiaratosi membro del gruppo di rapitori dei quattro italiani.

Yussuf dichiarò di aver girato personalmente il video dell’uccisione dell’italiano.

Secondo Yussuf, Quattrocchi, ormai consapevole del suo destino, avrebbe chiesto perché intendevano ucciderlo. «Per chiedere al governo italiano di ritirare le truppe», sarebbe stata la risposta.

L’italiano avrebbe replicato: «È inutile, il mio governo non tratterà mai con voi per salvare le nostre vite».

I rapitori allora lo costrinsero a inginocchiarsi in una fossa, bendato e con le mani legate.

Il racconto di Yussuf prosegue: «Quattrocchi mi disse: “Tu che parli italiano concedimi un desiderio, toglimi la benda e fammi morire come un italiano”» – «Voleva guardarci negli occhi mentre gli sparavamo».

Ma mentre reiterava la richiesta di togliere la benda, l’ostaggio fu colpito mortalmente alla testa. Secondo Yussuf «Quattrocchi fu ucciso con la sua pistola, ma con una pallottola irachena».

Stando alla versione di Yussuf, per liberare gli altri tre ostaggi furono pagati 4 milioni di dollari.

La versione ufficiale della liberazione di Cupertino, Agliana e Stefio parla invece di un blitz incruento da parte delle truppe americane.

Solo nel gennaio 2006 il TG1 della Rai ricevette un filmato relativo all’uccisione di Quattrocchi e lo trasmise parzialmente, interrompendone la riproduzione un attimo prima del momento degli spari «per rispetto della sensibilità della famiglia e dei telespettatori».

Nel suo blog, il giornalista del TG1 Pino Scaccia ne riferisce il contenuto completo:

« Fabrizio Quattrocchi è inginocchiato, le mani legate, incappucciato. Dice con voce ferma: “Posso toglierla?” riferito alla kefiah. Qualcuno gli risponde “no”. E allora egli tenta di togliersi la benda e pronuncia: “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano“.

Passano secondi e gli sparano da dietro con la pistola. Tre colpi. Due vanno a segno, nella schiena. Quattrocchi cade testa in giù.

Lo rigirano, gli tolgono la kefia, mostrano il volto alla telecamera, poi lo buttano dentro una fossa già preparata. “È nemico di Dio, è nemico di Allah”, concludono in coro i sequestratori. »

(Pino Scaccia, 9 gennaio 2006, descrivendo il filmato dell’uccisione di Fabrizio Quattrocchi).

Ma anche su questo filmato, invece che concentrarsi sul coraggio, si sprecarono le insinuazioni!