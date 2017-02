Facebook passa al contrattacco degli altri social network come Snapchat e introduce dal 15 febbraio anche in Italia una nuova fotocamera dotata di tre esclusivi tool per dare modo alle persone di condividere facilmente qualsiasi momento con i propri amici.

Le novità strizzano l’occhio agli utenti più giovani con la nuova fotocamera in-app, dotata di frames, effetti interattivi e filtri da poter applicare a foto e video.

Poi c’è la Direct, un’opzione ideata per condividere foto e video individualmente, con uno o più amici nello specifico.

Infine c’è Facebook Stories, un nuovo formato di Facebook che permette di condividere foto e video con gli amici durante la giornata. Le foto e i video pubblicati nella propria storia scompaiono dopo 24 ore e non appaiono sul profilo o sulla bacheca, a meno che non si decida di postarli anche lì.