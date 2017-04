E’ capitato anche a voi di ricevere le notifiche Facebook via sms senza averle attivate?

A giudicare dal portale assistenza di Facebook è un fatto comune: se il cellulare viene spento, capita che all’accensione le notifiche relative a commenti dei nostri amici su una foto o un aggiornamento di stato vengono inviate via sms.

Rispondendo all’sms è possibile commentare o inviare un “like” che verrà pubblicato poi su Facebook.

La ricezione degli sms non comporta alcun costo, mentre viene applicata la tariffa standard del vostro operatore se rispondete all’sms per commentare o mettere un like.

Inoltre abbiamo notato che il link al post oggetto di notifica non si apre direttamente nella app di Facebook, ma nel browser che invita a scaricare la app stessa… Insomma, queste notifiche push sembrano un po’ fastidiose, vediamo come disattivarle.

Disattivare le notifiche Facebook dal sito desktop

Se siamo abituati a usare Facebook dal nostro computer e non abbiamo l’app sullo smartphone, possiamo collegarci al sito www.facebook.com e seguire questi passaggi:

Cliccare la “freccina in giù” in alto a destra in qualsiasi pagina di Facebook e selezionare Impostazioni. Cliccare su Notifiche nella colonna sinistra. Cliccare su Notifiche push, quindi cliccare su Modifica per attivare o disattivare le notifiche SMS. Si può anche scegliere quali attività si vuole vengano notificate via SMS e quando e come ricevere tali SMS. Nel nostro caso ci viene richiesto di gestire queste impostazioni dalla app installata sullo smartphone collegato all’account. Disattivare le notifiche Facebook dalla app per smartphone

Per gestire le notifiche via e-mail e SMS inviate da Facebook, accedere a Impostazioni di notifica: Tocca Altro (le tre righe in basso a destra nel menu), quindi scorri verso il basso e tocca Impostazioni > Notifiche. Tocca SMS per attivare o disattivare gli SMS di notifica. Puoi anche scegliere quali attività desideri ti siano notificate via SMS e quando e come ricevere tali SMS. La procedura è la stessa sia dalla app di Facebook per iPhone sia per la app per Android.