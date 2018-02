Facebook, via ai test per il “non mi piace”: segnalerà i commenti inadeguati

Eʼ la prima volta che il social network testa una funzione di questo tipo. Al momento è abilitata per un piccolo gruppo di utenti negli Usa

Novità in arrivo: è annunciato il tanto richiesto “non mi piace”. Ebbene si, il non mi piace potrebbe presto diventare realtà.

O quasi. La piattaforma virtuale infatti ha messo alla prova negli USA un nuovo bottone “downvote” che dovrebbe consentire agli utenti di nascondere i commenti inadeguati e di segnalarli.

In realtà all’interno dell’azienda nessuno la mette così: non si parla infatti di tasto “non mi piace”, ma a ben vedere il senso è simile

“Stiamo esplorando la funzionalità che consenta alle persone di darci un feedback sui commenti ai post nella pagine pubbliche”, ha affermato la piattaforma in un comunicato.

Al contrario di Facebook altri social (vedi Reddit), dispongono di un’opzione “parere negativo” che riduce la visibilità dei post sgraditi. Quando si preme il bottone “downvote” il commento selezionato viene nascosto.

Gli utenti potranno decidere di segnalare un post come “offensivo”, “fuorviante” o “fuori tema”. Tuttavia il post resta visibile ad altri utenti e il suo posizionamento non verrà influenzato.

L’azienda ha inoltre annunciato pesanti investimenti sui gruppi.

Il futuro di Facebook dovrebbe vedere anche una nuova vita dei gruppi. Scrive TgCom24: “durante il “Communities Summit Europeo” organizzato a Londra,

a cui è presente anche Chris Cox, responsabile del prodotto e numero tre della compagnia di Menlo Park, sono stati annunciati investimenti fino a 10 milioni di dollari per le persone che creano o gestiscono comunità che aggregano utenti su un tema significativo.

Realtà da non sottovalutare: nel mondo oltre 1 miliardo di persone utilizzano i gruppi Facebook ogni mese a livello globale.

Nel Regno Unito, ad esempio, ci sono i Blind Veterans Uk, organizzazione che dà sostegno pratico ed emotivo ai veterani non vedenti e alle loro famiglie;

in Italia c’è Fightthestroke, un gruppo che supporta i giovani sopravvissuti all’ictus e le loro famiglie”

Altra novità annunciata da Facebook, il raddoppio della squadra di ingegneri della sede di Londra dedicata alla sicurezza e all’integrità della piattaforma, tema caldo e attuale.

Lavoreranno per individuare e bloccare gli account fake, per ridurre le molestie e le truffe costruendo strumenti più efficaci, per migliorare le modalità di segnalazione dei contenuti.