FACILISSIME DA PREPARARE E PRONTE IN POCHI MINUTI: NE SARETE DIPENDENTI

Le arepas sono delle focaccine tipiche del Sud America, una ricetta originaria del Venezuela molto diffusa anche in Colombia. Si tratta di piccoli panini rotondi che si preparano con acqua, sale e farina di mais bianco, ingrediente indispensabile per la preparazione, e che è possibile trovare nei negozi di cibo etnico o nei grandi supermercati.

Le arepas sono una ricetta molto semplice e veloce da preparare: l’impasto deve riposare solo pochi minuti ed è subito pronto per una veloce cottura in padella. Una volta pronte, sono ottime per accompagnare tutte le pietanze, oppure è possibile tagliarle orizzontalmente per farcirle con formaggi, salumi, verdure o come più vi piace. Ecco come preparare in poco tempo queste deliziose focaccine!

In una ciotola mettete l’acqua e aggiungete il sale, unite poi la farina di mais bianco a pioggia. Mescolate prima con un cucchiaio di legno e poi impastate con le mani, fino ad ottenere un impasto sodo e morbido al tatto.Fate riposare per almeno un quarto d’ora.