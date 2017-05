Fagiolini: ottimi per le ossa e per i problemi gastrointestinali. Tutto quello che devi sapere

Hanno caratteristiche più affini ali ortaggi che ai legumi e si diffusero ovunque dopo la scoperta dell’America. Stiamo parlando dei fagiolini, appartenenti alla famiglia delle Leguminose (Fabaceae, Papilionacea), originari dell’America Centrale. Il fagiolo viene coltivato sia per i fagioli da sgranare che per l’intero legume da mangiare fresco, ovvero i fagiolini. Rispetto agli altri legumi, i fagiolini contengono meno proteine e una grande quantità di acqua; sono ricchi di fibre, sali minerali (calcio, silicio, ferro, manganese, potassio e rame), vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e acido folico. Sono un alimento ipocalorico, dato che contengono pochi carboidrati e poche proteine.

Scopriamo insieme le proprietà benefiche dei fagiolini.

1 – Problemi gastrointestinali. I fagiolini sono ricchi di fibre, capaci di alleviare problemi digestivi come costipazione, emorroidi, ulcere e reflusso acido.

2 – Gravidanza. I fagiolini contribuiscono a proteggere i neonati nel ventre materno. L’acido folico è vitale per lo sviluppo sano del feto e per prevenire i difetti del tubo neurale.

3 – Malattie cardiovascolari. I fagiolini possono contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache a causa dei loro elevati livelli di flavonoidi. I flavonoidi sono antiossidanti polifenolici che si trovano comunemente nei frutti e nelle verdure. Gli antiossidanti hanno proprietà antiinfiammatorie e aiutano a prevenire i coaguli di sangue nelle arterie e nelle vene.