Falcone e Borsellino, su Rai 1 una serata evento in ricordo dei due magistrati



Martedì 23 maggio, in diretta da Palermo, un’orazione civile senza pubblicità condotta da Fabio Fazio, Pif e Roberto Saviano

A 25 anNi dagli attentati di Capaci e di via D’Amelio, la Rai ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e gli uomini delle loro scorte, con l’orazione civile “FALCONEeBORSELLINO”, in onda martedì 23 maggio alle 20:30 su Rai 1. In diretta da Palermo, senza interruzioni pubblicitarie, Fabio Fazio, Pif e Roberto Saviano conducono la serata evento dedicata ai due magistrati che hanno perso la vita per combattere la mafia.

Dopo 25 anni, un appuntamento per ricordare uno dei momenti più drammatici della storia italiana e per riscoprire l’alto senso dello Stato, il coraggio e l’incredibile integrità morale e intellettuale di Falcone e Borsellino. Verrà raccontata la loro forza d’animo, la loro abnegazione e anche la disperata solitudine in cui si sono trovati.

Sarà la memoria dei luoghi della città di Palermo a guidare un racconto che lega le date del 23 maggio e del 19 luglio del 1992, e le vicende degli uomini e delle donne impegnate nella lotta alla mafia. I luoghi di “FALCONEeBORSELLINO” saranno raggiunti con numerosi collegamenti in una forma quasi documentaristica che unisce narrazione, scrittura teatrale e racconto di cronaca, alla quale parteciperanno testimoni, superstiti e familiari delle vittime oltre agli artisti presenti. Verrà anche trasmesso un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà presente il Presidente del Senato Pietro Grasso.