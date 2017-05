False email dalla polizia: “Non aprite se arrivano da questo indirizzo”

La Polizia postale mette in guardia da un nuovo tentato di truffa via email che rischia di fare vittime tra gli utenti più ingenui e ignari dei pericoli del web.

Come riporta l’account Facebook “Commissariato di PS Online – Italia”, è in corso in queste ore l’invio di email che hanno come mittente Polizia Postale dalla casella di posta “elettronicadenunce@CommissariatoDiPs.it”. I messaggi hanno come oggetto: “Denuncia-Querela n.xxx” e all’interno il relativo allegato di riferimento.

Si tratta ovviamente di un falso. Pertanto, scrive la polizia, “consigliamodi non seguire link o aprile file ‘sospetti’ e procedere ad un costante aggiornamento del proprio antivirus”

today