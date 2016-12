Thomas Jeromin è uno che ama il Natale e lo spirito natalizio. Vista da fuori, la casa del tedesco non sembra avere nulla di straordinario, ma come dice lui “è dentro quello che conta”. E dentro la scena è incredibile: una foresta di 110 alberi di Natale.

Fino a cinque anni fa, Jeromin faceva un singolo albero di Natale, come la maggior parte delle persone. Nel 2012 però ha deciso che era il caso di creare un po’ più di spirito natalizio, e la cosa gli è piaciuta tanto da mettere 20 alberi di Natale in casa. Di anno in anno, il numero di alberi di Natale è aumentato, fino ad arrivare ai 110 di quest’anno.

Gli alberi di Natale sono dappertutto, dai corridoi ai bagni, con l’unica eccezione della camera da letto, per esplicita richiesta di sua moglie Susanne.