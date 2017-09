Cina, la famiglia le vieta di fare il cesareo: la donna implora in ginocchio poi la tragedia

Queste strazianti immagini della videosorveglianza mostrano il momento in cui una giovane donna si è messa in ginocchio nella corsia di un ospedale, implorando il marito e la famiglia, contrari malgrado il parere dei medici, di accordarle il permesso a fare il cesareo. In seguito la donna, in preda al dolore e alla disperazione, si è tolta la vita.