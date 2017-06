Cos’è la malattia di Lyme: cosa avviene

L’infermiera Natalie Walsh ha scritto un post su quanto accaduto a sua figlia.

“La mia bambina si è svegliata martedì con un gran mal di testa verso le 5 del mattino, non aveva febbre ma la sua testa bruciava solo su un lato, esaminandola però non ho trovato niente. Per le 10.30 non era più in grado di comminare, la febbre era arrivata a 40° gradi. Ho ricontrollato la sua testa perché continuava a lamentarsi e ho trovato un bozzolo grande quanto un quartino sulla parte destra, per le 4 era diventato la ferita più brutta che avessi mai visto.

Inizialmente mi hanno detto che era il morso di un ragno e quindi è stata curata e mandata a casa.

A distanza di poche ore la ferita era peggiorata, c’era un anello bianco e rosso intorno e la febbre era inarrestabile.Mia figlia gridava dal dolore, ma non riusciva a muovere la testa, il collo o a muoversi.Era frastornata, confusa, le sue ginocchia erano gonfie e le facevano male, l’ho guidata a pasticciare nei bambini vicini alla morte perché non avevo mai visto niente di simile in 13 anni da infermiera.