Fatturazione a 28 giorni: tanto controversa quanto discussa. E ora l’annuncio è di quelli importanti

L’annuncio: “la fatturazione a 28 giorni è una pratica scorretta, verrà vietata per legge”

Arriva direttamente da fonti del ministero dello Sviluppo Economico dopo una nota resa pubblica da Asstel, con la quale l’associazione avrebbe tentato di ribadire la legittimità della metodologia di tariffazione.

Sarà l’Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – a valutare ed occuparsi di eventuali conditte, ma l’augurio del governo è nel rimborso ai consumatori, che infatti annuncia provvedimenti legislativi, pare – sempre secondo fonti ministeriali – che la pratica verrà vietata in modo esplicito.

Nel botta e risposta Asstel precisa che gli operatori coinvolti e che propongono la famosa fatturazione a 28 giorni, avrebbero comunque adottato piani “legittimi” dal momento che la tariffazione sarebbe “a tutti gli effetti una componente dell’offerta commerciale” e che

le aziende sarebbero sempre stat disponibili al dialogo con le istituzioni “purché si rispettino i principi della libera concorrenza”

Annunciata quindi la richiesta di un incontro con i parlamentari ideatori dei DL sul tema e non ultimo con il ministro dello Sviluppo Calenda in persona.

Ma non finisce qui: “Tra i principi della libera concorrenza” prosegue la nota dell’associazione “è fondamentale quello della libertà di determinare le condizioni di offerta dei servizi“, per poi andare oltre – “Va salvaguardato il modello liberalizzato che ha caratterizzato il mercato della telefonia negli ultimi venti anni, con notevoli benefici per il Paese in termini di costante diminuzione dei prezzi dal 2010, consistenti investimenti dell’ordine di circa 6,5 miliardi di euro l’anno, servizi innovativi in continua crescita quantitativa e qualitativa”

E ora la patata bollente passa al governo.