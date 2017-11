Fugge all’alt, la Finanza spara: travolti due agenti in città

Fugge all’alt della Finanza, poi gli spari: due militari travolti da un’auto

Serata ad alta tensione quella di ieri per una pattuglia della Guardia di Finanza.

Il far west si è scatenato nel pomeriggio tardo a Lecco.

LECCO – Accade tutto in pochi attimi, in via Belfiore voce due finanzieri in borghese hanno intimato l’alt a un’auto

A questo punto, però, il conducente invece di fermarsi ha tirato dritto, obbligando i militari a difendersi

Ne è nata così una sparatoria. I due infatti avrebbero fatto fuoco per evitare di essere scagliati contro un muretto in cemento.

Diversi sarebbero i colpi, forse una decina tra tutti e due.

L’autista è riuscito però a travolgere uno dei militari.

Il conducente, un cittadino nordafricano, si è quindi allontanato a grande velocità e ha abbandonando l’auto in zona Germanedo facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco

I militari sono quindi stati trasportati in ospedale, all’Alessandro Manzoni, per gli accertamenti del caso

Dopo i controlli, non sono risultati in pericolo di vita.

Sul caso indaga la Polizia di Stato.

Al momento non si conoscono i motivi del folle gesto del conducente.