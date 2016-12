Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno per il reato di ricettazione.

Prosegue senza sosta il pattugliamento del territorio da parte degli agenti della Questura, finalizzato a garantire una maggior sicurezza per i cittadini.

La sera di Natale l’equipaggio di una Volante, in Via Veneto a Ravenna, ha proceduto al controllo di due persone che si trovavano a camminare in quella strada.

I due, accompagnati in Questura e sottoposti al fotosegnalamento per addivenire alla loro identificazione, sono risultati essere due cittadini rumeni rispettivamente di 48 e 47 anni, disoccupati e gravati da vari precedenti giudiziari e di polizia.

Addosso al 47enne i poliziotti hanno rinvenuto diversi monili e due documenti appartenenti a cittadini di origine africana.

Il predetto, che non è stato in grado di fornire una plausibile spiegazione di quanto trovato in suo possesso, è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Roma, 29 dicembre 2016