Una volante della polizia ha arrestato ieri sera Antonino Razza, becandolo mentre esplodeva dei colpi in aria con un fucile a canne mozze nel quartiere di Zia Lisa.

Gli agenti dell’antidroga hanno poi rinvenuto e sequestrato 5 cartucce esplose calibro 12 accertando poi che l’arma era stata rubata. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione e porto illegale di arma da fuoco clandestina e spari in luogo pubblico.

Fonte: Catania Today

2/1/2016