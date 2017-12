Feste al tempo della crisi, la bimba scrive una letterina a Babbo Natale: “Aiuta la mia mamma…”

Una bimba ha scritto una letterina a babbo natale per chiedergli il regalo più grande: quello che davvero desidera, non solo giocattoli, ma un futuro per le persone che ama di più

La letterina di una bimba a Babbo Natale: “Fa’ che mamma trovi un lavoro

Il Natale dovrebbe sempre essere un momento di gioia da passare in famiglia, felici e senza pensieri

per molte persone per fortuna lo è.

Purtroppo, però, sempre più spesso del passato in questi anni ha significato anche crisi, famiglie senza lavoro, feste sotto tono

A Corciano, in provincia di Perugia, c’è qualcuno che questo Natale ha poco da sorridere, ma non ha perso la speranza.

Il sito Corciano.it, come scrive PerugiaToday, ha avuto modo di leggere la letterina di Babbo Natale che una bimba del posto ha scritto, nella speranza di un nuovo inizio.

La piccola infatti non chiede solo giocattoli (per sé vorrebbe solo una bambola, visto che ammette di non essere stata bravissima durante l’anno), ma anche un futuro più roseo per sè e chi le sta intorno

la pensione per la sua adorata nonna, dopo tanto lavoro ad andare in pensione e che la sua mamma quel lavoro invece lo ritrovi, dopo i licenziamenti in fabbrica che l’hanno lasciata senza un’occupazione

“Caro Babbo Natale quest’anno non mi sono comportata molto bene quindi ti chiedo solo una cosa, cioè una bambola.

Per la nonna G. vorrei che smette di lavorare e tanti soldi e per la mamma che ritrovi un lavoro”.

Inutile aggiungere qualsiasi altra parola o commento.