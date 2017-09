Segnalato e scritto dal sito Forze Armate NEWS: “Segnatevi questi nomi, memorizzate le loro fotografie e denunciateli. Se sono minori, vigilate sull’utilizzo che fanno dei social network, perché stiamo contribuendo TUTTI a sfornare una società di imbecilli.

(di Elena Ricci) Gli imbecilli in questione, sono quelli di cui vi alleghiamo gli screenshoot in cui appaiono commenti disgustosi relativamente all’incidente mortale che la scorsa notte ha visto tra le vittime due poliziotti in servizio, intervenuti per sedare una lite tra turisti.