Londra, grattacielo in fiamme: decine di feriti, “ci sono anche dei morti”

Le fiamme sono scoppiate all’improvviso durante la notte, avvolgendo 24 dei 27 piani dell’edificio residenziale nella zona ovest di Londra. Diversi feriti sono stati portati negli ospedali della città, ma i vigili del fuoco hanno fatto sapere che ci sono dei morti

Un vasto incendio sta bruciando la Grenfell Tower a Latimer Road, nella zona ovest di Londa. Una cinquantina di persone sono ricoverate negli ospedali della città mentre i vigili del fuoco hanno fatto sapere che ci sarebbero già delle vittime. A parlare è stato il capo dei vigili del fuoco Dany Cotton, spiegando che le cause dell’incendio non sono ancora note. Al momento i pompieri non sono ancora in grado di determinare con esattezza il numero delle vititme, ha spiegato un responsabile. Secondo la BBc, non avrebbe funzionato il sistema di allarme.