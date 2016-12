Ci risiamo. E’ di nuovo Natale e tu, nonostante speranze e buoni propositi che ti sei trascinata per un anno intero, al pranzo con i parenti ti presenti ancora una volta da sola. “Sola” poi, in fondo a tavola ci sono tante persone, ma tutte, nessuna esclusa, ti guarda con quell’aria indulgente, a tratti pietosa, come fossi il clochard della stazione che ha rimediato un pasto caldo.

Se tutto va bene l’antipasto riesci a mangiarlo con disinvoltura, anche con una certa fierezza posando lo sguardo sul ridicolo maglione con le renne che indossa tuo zio, ma prima della pasta al forno quella domanda arriva: “E il fidanzato?”. Non importa se tua madre si è raccomandata per settimane con tutto il parentame, o se seduta accanto a te c’è tua cugina, 42 anni con tre divorzi alle spalle (lei almeno “si è sistemata”), la single della famiglia sei tu e devi rispondere, o meglio, giustificarti. “Single”, che in italiano significa letteralmente “singolo”, neanche fossimo materassi… A questo punto, per essere precisi, dovremmo definirci una piazza e mezza dopo il cenone della vigilia.