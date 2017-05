Avrebbe tentato di togliersi la vita con un lenzuolo, impiccandosi in cella, lunedì scorso, l’ex fidanzato di Gessica Notaro, Edison Tavares, in carcere con l’accusa di aver sfregiato con l’acido la 27enne riminese. A riportare la notizia è il Resto del Carlino di Forlì.

«Stamattina devo andarlo a visitare e accerterò cos’è successo – spiega l’avvocato Riccardo Luzzi – A me non risulta ma so che c’è una situazione peggiorata dopo l’udienza del 27 aprile» del processo in cui Tavares è imputato per stalking nei confronti della ex, quando, per la prima volta, ha rivisto Gessica e ha constatato i danni sul suo volto causati dall’aggressione con l’acido.

L’avvocato Luzzi difende il capoverdiano insieme ad Andrea Tura. «Al momento so solo dell’aumento della sorveglianza che il carcere mi ha comunicato. Martedì scorso ho parlato con i responsabili del carcere che mi hanno informato di uno stato depressivo accentuato e di un malessere profondo tant’è che hanno disposto la sorveglianza a vista».

Tavares è rinchiuso nel carcere di Forlì dal 10 gennaio scorso, accusato di aver sfigurato Gessica Notaro con l’acido. Il 29enne sarebbe uscito dall’udienza del 27 aprile del processo per stalking alla 27enne molto prostrato perché sarebbe rimasto colpito dalle condizioni di Gessica e dalla deposizione della madre della ragazza, Gabriella, che ha raccontato di come considerasse Eddy Tavares come un figlio durante la relazione con Gessica. Per Tavares non sarebbe il primo tentativo di suicidio dopo la fine della relazione con Gessica Notaro.

