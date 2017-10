Legge di Bilancio, sotto i 5 mila euro i figli potrebbero essere a carico della famiglia

Il governo vuole alzare la soglia al di sotto della quale un figlio è considerato a carico della famiglia. La proposta potrebbe essere inserita nella nuova Legge di Bilancio: la soglia passerebbe da 2.841 a 5 mila euro annui.

Con la prossima legge di bilancio il governo sta pensando di inserire una norma che aumenti la soglia di reddito al di sotto della quale un figlio può essere considerato a carico della propria famiglia. Attualmente la soglia al di sotto della quale un figlio può essere considerato a carico è di 2.840.51 l’anno e quindi una persona è considerata autonoma se guadagna 2.841 euro all’anno. Il governo però vorrebbe alzare la soglia a 5 mila euro all’anno, ma il ministero dell’Economia e della Finanza sta ancora lavorando per capire con precisione quanto possa essere aumentata questa soglia, valutando anche il suo eventuale impatto sui conti pubblici.

Alzando la soglia a 5 mila euro annui, molte più famiglie potrebbero beneficiare della detrazione per i figli a carico. Per detrazione si intende il diritto di sottrarre un determinato importo dalle tasse. Non è importante la data in cui il figlio, o il familiare interessato, superi la soglia di reddito perché basta superarla in qualsiasi momento dell’anno per non avere più diritto alla detrazione.