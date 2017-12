Il figlio di 6 anni pesa solo 5 chili: “Era in condizioni deplorevoli”. Arrestata la madre

Il suo bambino è nato con gravi disabilità dello sviluppo, ma Il bambino era maltrattato.

Quando è stato trovato, era sporco e puzzava di urina, anche il tubo per l’alimentazione non era stato pulito, così che il bimbo non riceveva nutrimento arrivando a perdere molto peso.

La mamma è stata arrestata per maltrattamenti.

La donna è Andrea Caldwell, 32enne del Tennessee, ed è finita in carcere dopo che il figlio di 6 anni è stato ricoverato a causa di una grave malnutrizione.

Il suo bambino, quando è stato trovato, pesava appena 5 chili.

La polizia era già sulle sue tracce dallo scorso maggio, perchè negli scorsi mesi aveva mancato ben 13 visite mediche del piccolo.

Il bambino non era solo denutrito ma aveva piaghe da decubito su tutto il corpo ed era coperto di lividi. Quando è stato trovato, viveva in un albergo insieme alla sua famiglia.

Lo riporta il quotidiano Leggo

La famiglia della donna ha difeso la donna: “Lo abbiamo portato in ospedale a novembre, spiegando che c’erano problemi con l’alimentazione. Ci hanno semplicemente detto di continuare a fare quello che stavamo facendo»”

La donna avrebbe saltato gli appuntamenti dal medico perché sprovvista della sua auto.

Per adesso la mamma è stata messa in carcere e a breve si svolgerà un processo a suo carico.