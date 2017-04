Tricia Klein ha scoperto che suo figlio Timothy era autistico quando il bambino aveva solo due anni. Da allora Tricia ha fatto il possibile per aiutare il figlio a superare le sfide quotidiane che deve affrontare a causa della sua malattia.

Ma per alcune cose Tricia non può fare molto. Timothy ha difficoltà ad interagire con gli altri, soprattutto quando è circondato da molte persone. Pertanto, è difficile per lui partecipare alle feste di compleanno dei suoi compagni di classe. Con grande rammarico, Tricia ha dovuto rifiutare molti inviti.

Un giorno, però, la donna ha ricevuto una lettera del tutto inaspettata. Era stata scritta dalla madre di un compagno di classe di Timothy. Da allora tutto è cambiato…

Ma la madre di un compagno di classe di Timothy ha deciso di inviare una lettera a Tricia con un invito speciale.

Ecco cosa c’era scritto sulla lettera:

“Carter è il compagno di banco di Timothy e a casa parla sempre di lui. Spero davvero che possa venire. Abbiamo affittato un castello gonfiabile con scivolo. Avremo anche dei palloncini e delle pistole a acqua. Timothy potrebbe venire prima che arrivi tutto il gruppo, se preferisce. Fatemi sapere in modo che possiamo organizzarci.”

Tricia è rimasta molto toccata e commossa per il gesto e la grande considerazione nei confronti di Timothy.

