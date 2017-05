Il figlio rende la vita degli insegnanti un inferno – la punizione del padre è acclamata da tutti i genitori

A volte i genitori devono essere davvero creativi per crescere i propri figli. Quando le discussioni e le varie “punizioni” non funzionano piu’, bisogna prendere la situazione in mano.

Un papà di nome Bradley Howard, del Texas, Usa, ha avuto un’esperienza simile quando il figlio, Brad, si è rifiutato di ascoltarlo. Il diciassettenne era davvero difficile da gestire a scuola. Parlava durante le lezioni e non svolgeva i compiti assegnati.

Bradley ha parlato a lungo con il figlio, ma non è mai riuscito a fargli cambiare atteggiamento. Bradley continuava a ricevere e-mail e richiami dagli insegnanti per la condotta del figlio – ma un giorno ne ha avuto abbastanza.

“Se mi chiamano ancora un’altra volta, verrò a scuola e mi siederò accanto a te a lezione” ha detto Bradley secondo BuzzFeed.

Nonostante questo, Bradley ha ricevuto un’altra email dalla scuola.