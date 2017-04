Spesso giudichiamo le persone senza conoscerle bene e senza sapere quello che stanno passando. Traiamo conclusioni affrettate su cose che non conosciamo.

Questa storia fittizia ci fa capire quanto è importante non saltare subito alle conclusioni, soprattutto quando non si conosce una determinata situazione:

“Un chirurgo ritorna in ospedale. E’ appena stato chiamato per un bambino coinvolto in un grave incidente stradale.

Entrando nella sala operatoria, il chirurgo si mette il camice bianco. Qui incontra il padre del bambino.

“Perché è arrivato così tardi? Perché? Non capisce che la vita di mio figlio è in pericolo? Lei è un irresponsabile!” grida il padre.

Il chirurgo abbozza un sorriso stanco e risponde:

“Mi dispiace, non ero in ospedale. Ho guidato più veloce che potevo. Si calmi e mi lasci fare il mio lavoro.”

Ma il padre continua ad urlare.

“Calmarsi io? Come si sentirebbe se fosse suo figlio? Rimarrebbe così calmo e rilassato?” gli chiede indignato il padre del bambino.

Il chirurgo sorride e risponde:

“I medici non possono sempre fare miracoli, ma non si preoccupi – farò del mio meglio per salvare suo figlio.”

Non soddisfatto della risposta del chirurgo, il padre del bambino borbotta che è “facile parlare quando non tocca a te.”