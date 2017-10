Figlio ucciso da un albanese, la madre scrive a Mattarella “Nessuno sconto per chi uccide”

“Sono una madre italiana di un figlio giustiziato fuori dal suo ufficio senza motivo, abbandonata dalle istituzioni”: comincia così l’ennesima lettera di Maria Isabella De Ninno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’appello al Presidente

A una settimana dal processo d’appello – che si terrà il 26 ottobre – per il figlio Francesco, commercialista di 32 anni, assassinato da Lorenc Prifti, un cittadino albanese che l’ha colpito a morte con un coltello di 35 centrimentri ha deciso di scrivere una lettera in cui chiede giustizia a quelle istituzioni che l’hanno abbandonata.

“Dopo 22 mesi mi trovo costretta ad affrontare un giudizio di appello nonostante la certezza dell’ assassino e la gravità del gesto. Chi ha il tempo di pensare su dove e come colpire, di come fare un agguato e di scegliere di togliere una vita, non merita sconti, attenuanti generiche, concordati in appello, processi per riti alternativi: merita solo la pena, certa ed esemplare, giusta per la gravità del fatto che compie” scrive la madre della vittima su Libero.

La replica del Quirinale

La signora De Ninno “ha sempre ricevuto, dal Quirinale, tutta l’attenzione e tutti i riguardi possibili”, precisa il Colle “pur comprendendo e rispettando la sofferenza della donna”. “In due lettere, firmate del Consigliere per gli affari della Giustizia del Presidente della Repubblica, Stefano Erbani e in numerose successive telefonate è stato più volte ribadito alla signora De Ninno che il Presidente della Repubblica, in base alla Costituzione, non può esprimere valutazioni o intervenire sui processi in corso”, spiegano ancora dalla Presidenza della Repubblica, “Con molto garbo e con grande comprensione è stato anche fatto presente alla signora De Ninno che l’accesso al giudizio abbreviato, che prevede una riduzione della pena, è regolato da una legge dello Stato e non è, quindi, una scelta discrezionale del giudice”.

Il dolore della madre

La donna si sente però colpita due volte, per aver perso il figlio e per essere stata abbandonata dalla istituzioni dopo “dopo aver elemosinato supporto morale e vicinanza”. Nelle missiva si legge: “Il giorno n cui si terrà il processo d’ appello, sarò lì a subire l’ ennesima violenza, con la speranza che chi ha sbagliato paghi con l’ergastolo. Non potrei sopravvivere se all’ assassino di mio figlio venga riconosciuto solo un mese di sconto, perché questo significherebbe uccidere mio figlio per una seconda volta”.