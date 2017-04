Donazione di organi all’ospedale Bonomo di Andria. Tra il 18 e il 19 aprile un uomo di 68 anni di Trani, finanziere in pensione, colpito da emorragia celebrale, ha donato cornee, fegato e reni. Le cornee, prelevate dal dottor Massari dell’équipe del Bonomo, saranno depositate presso la Banca degli occhi di Mestre mentre gli altri organi sono stati trapiantati presso il Policlinico di Bari.

A intervenire è stato il gruppo di lavoro dell’ospedale di Andria, diretto da Giuseppe Vitobello.

«Sentiamo il dolore della famiglia per la perdita subita – dice Ottavio Narracci, direttore generale Asl Bt – ma non possiamo non essere grati alla moglie e ai figli per aver dato il consenso alla donazione che è atto di amore supremo».

fonte: traniviva