Fine anno all’insegna di un’intensa azione di controllo del territorio a cura dell’Ufficio Volanti della Questura di Ragusa.

I poliziotti sono impegnati da giorni con specifici servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei reati e di attività illecite.

Numerosi i posti di controllo disposti su tutta la città con particolare attenzione alle principali arterie stradali di collegamento con le province limitrofe. Sotto controllo inoltre i centri commerciali caratterizzati dalla presenza di numerose persone e di attività commerciali in genere.

Durante le festività sono state controllate oltre 600 persone e 250 autovetture. Controlli serrati anche ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e a misure di prevenzione.

Una donna, B.M. è stata deferita per furto aggravato in un noto centro commerciale ragusano. Segnalati, inoltre, diversi soggetti per sanzioni al codice della strada, in particolare per guida di autoveicoli in assenza della copertura assicurativa, con relativo sequestro del mezzo.

Intensa anche l’azione di vigilanza e controllo agli obiettivi sensibili.

Ragusa, 1 gennaio 2017