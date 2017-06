Ecco che fine ha fatto Fedro Francioni del Grande Fratello 3

Cosa fa Fedro Francioni oggi? Sono passati quasi 15 anni dalla terza edizione del Grande Fratello, dove fu uno dei concorrenti più discussi. Era il 2003: purtroppo fu costretto ad abbandonare anzitempo il gioco per un improvviso lutto in famiglia. Non tornò più in televisione, ma è rimasto all’interno del dorato mondo dello spettacolo.

Oggi Fedro ha 48 anni e lavora come speaker per Radio Piterpan, un’attività che lo riempie di soddisfazioni. Il punto focale della sua vita è il piccolo Gianfilippo, il figlio nato nel 2016. Il gossip, per il resto, sa molto poco di lui: non ama far bella mostra di sé sui social e da anni ha una non meglio precisata fidanzata, che in pochi conoscono.

Fedro lavora in radio da 6 anni e, sotto il profilo strettamente fisico, non sembrerebbe essere particolarmente cambiato rispetto al periodo in cui partecipava al reality. Barba e capelli folti e scuri sono ancora il suo fiore all’occhiello, così come la stazza imponente…

SICILIAFAN