Iniziato l’ultimo mese di scuola. I ponti del 25 aprile e del 1 maggio sono ormai superati. Ne manca solo, uno, quello del 2 giugno. Poi entro i primi dieci giorni di giugno termineranno le attività didattiche.

Per alcuni, però, non finirà qui: ci sono gli esami di terza media (non esiste, però, una data che sia uguale per tutti dato che ogni scuola stabilisce in base all’autonomia quando iniziarli) e soprattutto la Maturità (inizio il 21 giugno). La prova Invalsi, valida per gli studenti che effettuano l’esame di terza media, è fissata per il 15 giugno.

Per tutti gli altri ci saranno tre mesi di sano relax in vista del prossimo anno scolastico. Per la scuola dell’infanzia, ricordiamo, che la chiusura è prevista per il 30 giugno. La data del primo e dell’ultimo giorno di scuola e i giorni di chiusura per le vacanze scolastiche vengono decisi dalle diverse Regioni.

I primi ad andare in vacanze saranno i ragazzi dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna il 7 giugno 2017. A seguire, l’8 giugno 2017, finirà la scuola per quelli del Lazio, della Lombardia e delle Marche, mentre il 9 giugno 2017 toccherà a Sicilia, Campania, Molise e Trentino. La scuola finirà invece il 10 giugno per gli alunni del Piemonte, della Liguria, della Basilicata, della Puglia, della Toscana, della Sardegna, dell’Umbria, del Veneto e della Valle d’Aosta. Il 14 andranno in vacanza i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, mentre gli ultimi saranno quelli dell’Alto Adige, il prossimo 16 giugno 2017.