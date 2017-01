È partita la caccia a un truffatore seriale che martedì mattina ha messo a segno tre truffe ai danni di anziani e ne ha tentate altre due per un bottino di oltre 20 mila euro tra soldi e gioielli.

Genova – L’uomo, descritto dalle vittime come un signore sui 40 anni con la barba e ben vestito, si è finto un tecnico mandato dall’amministratore di condominio per verificare i termosifoni e le termovalvole.

Nell’arco di una mattinata ha cercato prima di entrare in una casa in via Bordighera a Prà e poi in via Longo a Pegli, ma in queste due circostanze è stato allontanato dalle vittime senza riuscire a portarsi via alcun oggetto di valore. La truffa gli è invece riuscita in altre tre circostanze, la prima in via Stazione a Rivarolo, la seconda in via San Giovanni Battista a Sestri Ponente e infine in via Boero a Borgoratti dove l’uomo è riuscito a intascarsi il bottino della giornata. Sulla vicenda indaga la polizia.

