Atti osceni davanti all’asilo nido, arrestato un cittadino romeno di 29 anni. E’ successo questa mattina, alle ore 8,15, a Scandicci (Firenze), in via Michelucci, davanti all’asilo nido ‘Albero Mago’. Un genitore, dopo aver accompagnato il proprio figlio a scuola, ha notato un’auto con a bordo un uomo che sostava davanti l’asilo, destando sospetto, e pertanto ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma giunti sul posto hanno trovato l’uomo con i pantaloni slacciati intento a masturbarsi. Si tratta di un romeno, classe 1988, incensurato, che è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico aggravati. Dopo la compilazione degli atti è stato messo a disposizione della magistratura fiorentina.

Roma, 27 gennaio 2017