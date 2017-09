Questa è la posizione dell’Arma sul caso delle americane

“L’Arma dei Carabinieri chiede scusa a queste due ragazze e speriamo di recuperare il rapporto con loro e con le loro famiglie”. Così, questa mattina ad Omnibus su La7, il colonnello Roberto Riccardi, capo ufficio stampa dell’Arma dei Carabinieri, riguardo al recente episodio di violenza di Firenze ai danni di due studentesse americane da parte di due carabinieri in servizio e in divisa.

Riguardo alle accuse di maschilismo nell’Arma il colonnello ha dichiarato: “Per noi è una novità relativamente recente l’ingresso delle donne nei nostri ranghi e questo ci sta aiutando molto a vivere in modo completo il rapporto con l’altra metà del cielo: essere a contatto per lavoro, uscire di pattuglia insieme, avere responsabilità comuni, avere un comandante donna è istruttivo da questo punto di vista.

Il maschilismo è sempre in agguato per chiunque ma spero che non sia un problema per l’Arma dei Carabinieri o delle Forze Armate in genere”.