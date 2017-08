Il Fisco restituirà ai contribuenti quasi 20 miliardi di euro a titolo di rimborso Irpef per i redditi 2016. A fronte di quasi 21 milioni di richieste su 40,2 milioni di dichiarazioni dei redditi presentate quest’anno, il primato dei rimborsi spetta alla Lombardia, che riceverà più di 4,1 miliardi. Seguono il Lazio e l’Emilia Romagna con circa 1,9 miliardi, poi c’è il Piemonte (1,6 miliardi). Il totale stimato ammonta, per l’esattezza a 19,6 miliardi.

In media i contribuenti incasseranno 940 euro a testa, in aumento rispetto agli 850 euro del 2011. La media dei rimborsi più elevata è a Bolzano, con 1.340 euro, la più bassa in Basilicata e Sicilia (760 euro). Anche la platea dei creditori si è allargata, salendo da 18,2 milioni per il 2011 a 20,8 per il 2015. Nel 2012 i contribuenti in credito hanno superato per la prima volta la metà del totale.