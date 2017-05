AFFARI TUOI, ROSY SERACUSA CONTRO FLAVIO INSINNA: ‘PROBABILMENTE LO DENUNCIO’

Dopo i fuori onda su Flavio Insinna trasmessi da Striscia la notizia, è intervenuta Rosy Seracusa, concorrente di Affari tuoi offesa dal conduttore di Rai 1 e appellata come ‘nana de m****’. Raggiunta telefonicamente, la partecipante rappresentante della Valle D’Aosta si è detta offesa e pronta ad agire per vie legali denunciando Insinna e, probabilmente, anche la Rai e il tg satirico di Antonio Ricci.

‘Io mi sento offesa’ – ha dichiarato Rosy Seracusa, concorrente di Affari tuoi balzata agli onori della cronaca dopo il ‘caso Flavio Insinna’ sollevato da Striscia la notizia nella puntata del 23 maggio 2017. Raggiunta dalla trasmissione radiofonica La Zanzara, la signora della Valle D’Aosta è apparsa poco propensa ad esprimere il suo parere sull’accaduto, ma non ha esitato a scagliarsi contro il conduttore di Rai 1 che, nei fuori onda fatti ascoltare dal tg satirico di Antonio Ricci, l’ha definita ‘nana de m****’ insieme ad una lunga serie di turpiloqui nei confronti dei collaboratori e degli altri partecipanti al ‘gioco dei pacchi’.

ROSY SERACUSA DOPO IL ‘CASO FLAVIO INSINNA’: ‘STRISCIA LA NOTIZIA HA FATTO IL SUO LAVORO’

Il ‘caso Flavio Insinna’ continua a tenere banco, dunque, dopo i fuori onda trasmessi da Striscia la notizia durante i quali il conduttore di Rai 1 – che al momento ha preferito non intervenire in merito alla questione – additava come ‘nana de m****’ Rosy Seracusa, concorrente di Affari tuoi.

La signora, rappresentante della Valle D’Aosta, si è dichiarato sbalordita da quanto ascoltato perché con lei Insinna non si era mai posto in questi termini: ‘Ha due facce’ – ha dichiarato ai microfoni di Radio 24, confermando di sentirsi molto offesa e di essere intenzionata a sporgere denuncia contro il conduttore – ‘Non mi sento offesa da Striscia la notizia, che ha fatto il suo lavoro e che lavora così da anni’.