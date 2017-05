Flavio Insinna insulta la concorrente di “Affari Tuoi”: i fuorionda choc

Striscia la Notizia ha mostrato un rabbioso sfogo del conduttore dietro le quinte, che di certo non giova alla sua immagine

Nonostante la chiusura di “Affari Tuoi”, non molla “Striscia la Notizia”, da sempre ostile al famoso gioco dei pacchi, che per anni ha cercato in tutti i modi di cogliere in fallo e smascherare presunte irregolarità.

Stavolta, però, il tg satirico di Antonio Ricci non ha preso di mira il programma, ma il conduttore. Striscia ha mostrato un fuorionda in cui Flavio Insinna, dietro le quinte, tuona contro una concorrente della Valle d’Aosta, protagonista della puntata che stavano registrando. Parole brutali che lasciano sbigottiti: “Abbiamo preso una nana che parla con le mani davanti alla bocca se no sta muta – si sente nell’audio rubato – Avevamo 2/3 fighi e 7 dementi. Per farmi girare i coglio** ce ne vuole, ci siete riusciti. Una nana di mer** ha giocato. La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e le si dice ‘Adesso tu rientri e giochi’, perché è Rai 1, non è Val d’Aosta news, li mortac** tua”.