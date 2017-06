Flavio Insinna confermato a “Dopo Fiction” dopo lo scandalo dei fuorionda

Il conduttore, travolto dalla bufera mediatica scatenata da Striscia, torna al timone del programma di Rai 1 insieme a Nino Frassica

La fine della sua carriera in Rai sembrava quasi certa dopo lo scandalo dei fuorionda, e invece per Flavio Insinna nessun benservito. Il conduttore, infatti, è stato riconfermato per la prossima stagione di “Dopo Fiction”, il programma della seconda serata del giovedì di Rai 1.

La decisione della Rai mette fine a una bufera mediatica senza precedenti, e fa tornare il sorriso al conduttore, massacrato nelle ultime settimane, ai tanti fan che si sono schierati dala sua parte, e ai colleghi che in questo incubo non gli hanno fatto mancare il loro sostegno e affetto. Tra questi Nino Frassica,