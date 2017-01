Arrestato militare ispanico, pistola imbarcata nella stiva. Aveva litigato con passeggeri.

Sparatoria all’aeroporto di Fort Lauderdale in Florida. Dopo l’attacco di un uomo armato che ha aperto il fuoco nello scalo internazionale causando almeno 5 vittime, ci sarebbe una nuova sparatoria al terminal 1, nel garage. Molti passeggeri starebbero nascondendosi sotto le auto in sosta. Ci potrebbe essere quindi un altro killer nell’aeroporto di Ft Lauderdale. La Tsa, l’autorità federale per la sicurezza aeroportuale, ha infatti lanciato un allarme via twitter, parlando di uno «sparatore attivo» e annunciando la chiusura dello scalo.

Secondo l’ufficio dello sceriffo ci sarebbero diversi morti e feriti, 5 le persone uccise e almeno 12 quelle ferite. il killer, secondo le prime idiscrezinoi un ispanico, Esteban Santiago, un ex militare, è stato catturato, hanno detto le autorità. Un tweet dell’account dell’aeroporto ha reso noto che la sparatoria è avvenuta alla consegna dei bagagli nel terminal 2.

L’assassino era vestito con una t-shirt di Guerre Stellari, mirava alla testa delle sue vittime. Ad un certo punto, dopo aver finito i colpi, ha ricaricato l’arma e ha ripreso a sparare. Lo racconta a FoxNews un testimone.

La gente è stata evacuata sulla pista di atterraggio. «Sono all’aeroporto di Fort Lauderdale. Sono stati sparati dei colpi. Tutti scappano», ha twittato l’ex portavoce di George W Bush, Ari Fleischer. Che poi ha aggiunto: «La polizia dice che ci sono uno sparatore e cinque vittime», e infine ha twittato: «Tutto sembra ora calmo, ma la polizia non lascia uscire nessuno dall’aeroporto». Un’altra persona ha twittato una foto di un uomo seduto a terra sanguinante.

Fonte Il Messaggero

Roma, 7 gennaio 2017