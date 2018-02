Ubriaco in contromano: la Polizia Stradale sventa una potenziale strage usando un tir

In pochi lo sanno, ma l’altra notte la Polizia ha evitato una vera e propria strage

Turno intenso qualche sera fa per la Polizia Stradale di Milano che si è vista costretta ad una operazione davvero complessa a causa di un mezzo in contromano sull’A52 Tangenziale Nord di Milano

Ad avvistare per primi i mezzo e allertare tutti i colleghi è stato un equipaggio della stradale di Arcore che si sono ritrovati l’auto di fronte e per poco non ci sono finiti contro.

Evitato l’impatto, i poliziotti hanno imboccato lo svincolo di Sesto 1° Maggio ed iniziato a percorrere la carreggiata opposta per cercare di intercettare e fermare l’auto.

L’auto però era completamente fuori controllo ed ogni tentativo di fermarla è risultata vana tanto che, secondo quanto scritto da Milano Today, avrebbe proseguito la propria corsa per diversi chilometri fino ad arrivare lungo la tangenziale Est all’altezza di Cascina Gobba.

Visto il pericolo mortale, gli agenti hanno quindi anticipato le mosse dell’autista con un colpo di genio:

una volta bloccato il traffico per sicurezza, con l’aiuto di un tir e con la propria auto di servizio hanno chiuso la strada facendo un vero e proprio muro.

Una volta notata l’auto giungere da lontano, hanno iniziato a puntare i fari su di essa. L’auto si è così fermata.

A bordo, due uomini, cittadini ecuadoriani.

L’autista è risultato ubriaco fradicio: il tasso alcolemico è risultato di 1,35g/l ben oltre il massimo consentito. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo per tre mesi.