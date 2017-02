Il Segretario del Sap contro il ministro Orlando che vuole introdurlo nel codice penale : ” E’ una proposta che nasce come manifesto ideologico contro le forze dell’ordine”

Gianni Tonelli, Segretario generale del Sap dopo l’annuncio del ministro Orlando intenzionato a spingere l’acceleratore, demolisce punto per punto la proposta di legge sul reato di tortura e propone al ministro un incontro pubblico per discuterne alla luce della ferma posizione presa dal Capo della Polizia Franco Gabrielli.

Il quotidiano Il Tempo pubblica l’articolata analisi di Tonelli:

"Illustrissimo ministro Orlando ho appreso la sua volontà di introdurre nel codice penale il reato di tortura durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano e, come rappresentante sindacale della Polizia di Stato, dopo la ferma posizione espressa dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, vorrei esporle le motivazioni per cui speriamo sinceramente che questa legge non veda mai la luce....."

