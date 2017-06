Vaga nella notte con un’accetta per via Padova a Milano: “Cerco l’uomo che mi ha rapinato”

Aveva con sé un’accetta e stava vagando in stato confusionale — probabilmente causato dall’abuso di alcool — per via Padova a Milano. Quando è stato fermato dagli agenti della Questura di Milano il giovane, un 19enne bulgaro, ha spiegato con tutta calma che aveva comprato l’ascia qualche ora prima e stava cercando un nordafricano che lo aveva rapinato. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte nella notte tra giovedì e venerdì 23 giugno.

Il giovane, incensurato, è stato accompagnato in via Fatebenefratelli ma non gli è stato contestato nessun reato perché non si è mostrato né violento né minaccioso.

milanotoday