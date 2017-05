Formula 1, trionfo Ferrari a Montecarlo: Vettel primo, secondo Raikkonen

Formula 1, trionfo Ferrari al Gp di Monaco. Ordine di arrivo invertito rispetto alla partenza nel circuito cittadino del principato dove Kimi Raikkonen partiva in pole

A Montecarlo trionfa la Ferrari con Vettel che riporta il Cavallino sul grandino più alto del podio del Gran premio di Monaco dopo 16 anni. Vettel allunga in classifica su Hamilton. Sono 129 punti per il tedesco, contro i 104 del britannico.

Seconda posizione per Raikkonen che completa così un weekend da incorniciare per gli uomini in rosso. Terzo Ricciardo, quarto Bottas, poi Verstappen.

Ordine di arrivo invertito rispetto alla partenza. Kimi Raikkonen partiva in pole position davanti al compagno di scuderi, il tedesco Sebastian Vettel.

“E’ la mia prima pole dal 2008, ed è una sensazione grandiosa. E’ stato un pochino complicato arrivare a fare questo tempo, ma siamo riusciti a sistemare la macchina, anche se qui è sempre tutto difficile”. aveva detto Kimi Raikkonen.

“Ho la miglior posizione di partenza, e cercherò di sfruttarla domani. Qui è davvero difficile aggiustare le traiettorie, si passa molto vicini alle barriere, ma la macchina mi ha dato sùbito buone sensazioni e mi sono divertito”.

Lewis Hamilton non dimenticherà facilmente questo weekend. Dopo Il quinto tempo nelle terze Libere, il pilota britannico fa male anche nelle qualifiche, non riuscendo a qualificarsi per le Q3.

