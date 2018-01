Esplosione ad Anversa, crolla palazzina: “persone sotto le macerie”. Non è terrorismo, forse fuga di gas

La polizia esclude un atto di terrorismo. Il crollo nella zona di Paardenmarkt, molto frequentata da giovani ed universitari.

In uno dei tre edifici coinvolti la pizzeria italiana ‘Primavera’. Già sette le persone estratte vive

Una palazzina è crollata dopo un’esplosione ad Anversa.

Lo riferiscono i media belgi, citando la polizia, aggiungendo che ci potrebbero essere persone sotto le macerie.

Secondo il fiammingo Vrt, la polizia ha escluso che possa trattarsi di terrorismo, mentre la tv pubblica belga parla di possibile fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco.

Alla base di uno dei tre edifici coinvolti si trova la pizzeria italiana ‘Primavera’.

I soccorritori, spiegano i media belgi, stanno lavorando in questi minuti in condizioni “estremamente delicate” per verificare la presenza di eventuali persone sotto le macerie.