Morto. Ucciso. Ammazzato. Sono due gli eroi italiani che hanno fermato la furia omicida di Anis Amri, il terrorista islamico responsabile delle stragi di Berlino che era arrivato fino a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. A sparare il colpo che ha freddato il fanatico è stato Luca Scatà, illeso. L’agente, in prova, ha messo mano alla fondina soltanto dopo che Amri aveva aperto il fuoco contro un suo collega, Christian Movio, che vedete nella foto dopo il ricovero in ospedale: l’eroe è stato colpito alla spalla e non è in pericolo di vita, ha confermato il ministro dell’Interno Marco Minniti.

Roma, 23 dicembre 2016

fonte liberoquotidiano