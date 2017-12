Marocchino forza il posto di controllo, poi tenta di scappare e ferisce un Carabiniere

Durante un posto di controllo della circolazione stradale nella serata di ieri i Militari del Aliquota Radiomobile intimavano l’alt ad un autovettura condotta da

Un marocchino di 52 anni residente a Cavalese che stava transitando sulla SS 48 nel Comune di Carano non si è fermato all’alt dei Carabinieri.

L’uomo, compiendo una pericolosissima manovra ha tentato infatti di eludere lo stop intimato dai carabinieri e per guadagnarsi la fuga puntava

ha puntato dritto uno dei militari del posto di controllo il quale per non essere investito, si è gettato a terra schivando per miracolo il mezzo lanciato a tutta velocità.

Ne è nato quindi un pericoloso inseguimento lungo le strade del paese con l’ausilio di altre pattuglie.

Il fuggitivo, percorrendo una strada sterrata di Castello di Fiemme con alle “costole” i Carabinieri, ha quindi perso il controllo del mezzo uscendo di strada all’altezza di un ponticello.

L’uomo non potendo proseguire la fuga, ha prima aperto la portiera per uscire dal mezzo rimasto in sospeso sul ponte e scivolava nel sottostante torrente gelido dove è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai militari

Il carabiniere che ha rischiato di essere investito è stato ricoverato per accertamenti presso l’ospedale civile di Cavalese,

mentre il marocchino è stato deferito all’A.G. per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi alle analisi tossicologiche.

Sono al vaglio le contestazioni delle violazioni al CdS riscontrate dai militari inseguitori nel corso della pericolosissima fuga del cittadino Marocchino, che ha messo a serio ed oggettivo repentaglio la sicurezza di automobilisti e pedoni.