E’ venuta a mancare a soli vent’anni Francesca Scrocco, una giovane di Foggia stroncata da una terribile malattia.

Incessante l’omaggio della Rete per questa ragazza. “Purtroppo questi avvenimenti accadono ogni giorno, ma vent’anni sono troppo, troppo pochi per morire, queste dipartite lasciano il segno”, scrive un utente.

Un omaggio a Francesca Scrocco arriva anche da Donato Inglese, uno Youtuber molto seguito: “Quando leggo queste notizie, quando vedo che non ce l’ha fatta una ragazza con la metà dei miei anni, resto veramente senza parole. Non si può morire a vent’anni per una malattia nel giro di pochissimo tempo. Sono scioccato da questa cosa, mi metto nei panni delle famiglie e dei genitori”.